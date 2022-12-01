Кубракова назначили вице-премьером - министром инфраструктуры и развития

Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначила его на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По словам Железняка, за увольнение Кубракова с должности министра инфраструктуры проголосовали 242 нардепа, за назначение вице-премьером - 263.

Так, за назначение проголосовали 200 нардепов от "Слуги народа", 13 - от "Платформы за жизнь и мир", 9 - от "За будущее", от "Доверия" - 15, "Восстановление Украины" - 10, внефракционные - 10, "Голос" - 6. "Батькивщина" и "ЕС" - 0.

Перед этим в Верховную Раду внесли представление на назначение Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Также в Раде перед этим зарегистрировали проект постановления об увольнении Кубракова с должности министра инфрастрруктуры.

Напомним:

Министр инфраструктуры Александр Кубраков написал заявление об увольнении - ожидается, что он станет вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие.

Ранее УП писала, что Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры.