Подоляк: РФ планировала убить десятки тысяч людей и выдать это за освобождение

Россия планировала уничтожить правительство Украины и убить десятки тысяч человек, а после выдать это за «освобождение», сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Предварительный анализ документов о «начале СВО» говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за «освобождение" , — пишет он.

Подоляк добавил, что после победы Украины «эти доказательства будет исследовать международный трибунал».