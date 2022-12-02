Politico: США договариваются о передаче Украине NASAMS с Ближнего Востока

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ведут переговоры со странами Ближнего Востока о том, чтобы переместить несколько своих систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на Politico, сообщает Украинская правда.

"Цель такова, чтобы отправить передовые зенитно-ракетные комплексы в Украину в течение следующих 3-6 месяцев.

На Ближнем Востоке развернуты системы NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО, и мы (США - ред.) фактически работаем с несколькими ближневосточными странами, которые сейчас используют системы NASAMS, и пытаемся отправить их в Украину" , - заявил генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс.

Хейс уточнил, что затем США заменят эти системы новыми зенитно-ракетными комплексами NASAMS на Ближнем Востоке в течение следующих 24 месяцев.

Хейс отказался назвать, с какими конкретно странами США и союзники обсуждают передачу NASAMS. Однако, пишет издание, покупателями в указанном регионе являются Оман и Катар.

Директор Raytheon отметил, что передислокация систем с Ближнего Востока является более быстрой, чем их строительство в США.

Напомним, американская компания Raytheon Technologies получила контракт на сумму 1,2 млрд долларов для закупки систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины.

США пообещали предоставить Украине в целом восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже вскоре.