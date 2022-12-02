Импорт авто в Украину упал в разы и дело не в войне

Завершение срока действия льготной растаможки стало причиной значительного сокращения импорта автомобилей в Украину. Напомним, что растаможить автомобиль без уплаты основных налогов (пошлины, акциза и НДС) можно было в период с 1 апреля по 30 июня 2022 года, сообщает Автоцентр.

В третьем квартале 2022 года украинцы ввезли 53,3 тысячи легковых автомобилей. Их общая таможенная стоимость составила 641,5 миллионов долларов. Как отмечается, по сравнению с тем же периодом 2021 году импорт сократился в 3,6 раз, а по сравнению с предыдущими тремя месяцами 2022-го — в 4,3 раза.

Основным фактором падения называют подержанные автомобили, численность которых в отчетном периоде составила 43,1 тыс. единиц. Это на 81% меньше, чем во втором квартале 2022 года и на 74% меньше, чем в июле-сентябре 2021 года.

Импорт новых «легковушек» относительно третьего квартала 2021 года сократился на 63%. И в то же время вырос в 2,2 раза относительно второго квартала текущего.