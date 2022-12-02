Маск заявил о поддержке конкурента Трампа на выборах в США

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что на выборах президента США поддержит губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который является главным конкурентом Дональда Трампа по Республиканской партии, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Отметим, что ДеСантис ранее одержал убедительную победу на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре, в то время как Трампа критиковали за то, что республиканцы не смогли поднять обещанную "красную волну" после поражения ключевых кандидатов.

Бывший американский президент публично негативно высказывается о своем однопартийце губернаторе Флориды.

Также Маск забанил в Твиттере аккаунт Канье Уэста за призывы к насилию. На днях знаменитый музыкант и продюсер признался, что симпатизирует нацистам и Владимиру Путину.