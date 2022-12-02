Lamborghini анонсирует "внедорожный" Huracan Sterrato

Lamborghini представила внедорожный Huracan Sterrato Суперкар построенный на базе Huracan Evo, оснащенный атмосферным двигателем V10 5.2, полным приводом и углерод-керамическими тормозами. От донора Sterrato отличается увеличенным клиренсом, дополнительной защитой днища и перенастроенной мехатроникой, сообщает Autoconsulting.

Клиренс здесь увеличен на 44 миллиметра, до 171; также на 30 мм спереди и 34 сзади расширена колея. Пороги усилены, а днище прикрыто алюминиевыми пластинами. Заодно просмотрена форма заднего диффузора, добавлены композитные расширители колесных арок и функциональный воздухозаборник на крыше.

Внедорожную атрибутику подкрепляет специфическую для модели техническую утварь. К примеру, обновлена система контроля динамики Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) с предиктивным алгоритмом работы. С помощью датчиков ускорения Lamborghini Piattaforma Inerziale она контролирует работу адаптивных амортизаторов, антибуксов и полного привода с многодисковой муфтой Haldex V.

Также перекалиброваны ездовые режимы Strada и Sport и добавлен новый профиль Rally, заточенный под поверхностью с низким коэффициентом сцепления.

В движение Huracan Sterrato приводит "атмосферник" V10 5.2. На Huracan Evo его отдача составляет 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, но на Sterrato мощность снизили до 610 сил и 560 Нм. Тяга на все колеса идет через семиступенчатый робот LDF и задний механический дифференциал с блокировкой.

При должном зацепе суперкар разгоняется до ста за 3,4 секунды (Huracan Evo – 2,9 c) и развивает «максималку» 260 километров в час (было 325 км/ч).

Производство автомобилей начнется в феврале 2023 года, причем тираж ограничат 1499 штук.