Разведка Британии: Что ограничивает потенциал операций РФ

По данным разведки Великобритании, усиленная логистическими проблемами нехватка боеприпасов - один из главных факторов, ограничивающих потенциал России возобновить наступательные операции в Украине.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что отход российских войск с западного берега Днепра в ноябре предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удары по дополнительным российским логистическим узлам и линиям связи.

"Эта угроза с высокой вероятностью побудила российских логистов переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перегрузочные пункты, дальше на юг и восток" , - говорится в обзоре.

В частности, российским логистическим подразделениям необходимо проводить дополнительные трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы с железнодорожного на автомобильный транспорт. В то же время автомобильные перевозки для снабжения российских передовых оборонительных позиций будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии.