Разведка Британии: Что ограничивает потенциал операций РФ
По данным разведки Великобритании, усиленная логистическими проблемами нехватка боеприпасов - один из главных факторов, ограничивающих потенциал России возобновить наступательные операции в Украине. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.
Отмечается, что отход российских войск с западного берега Днепра в ноябре предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удары по дополнительным российским логистическим узлам и линиям связи.
"Эта угроза с высокой вероятностью побудила российских логистов переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перегрузочные пункты, дальше на юг и восток", - говорится в обзоре.
В частности, российским логистическим подразделениям необходимо проводить дополнительные трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы с железнодорожного на автомобильный транспорт. В то же время автомобильные перевозки для снабжения российских передовых оборонительных позиций будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии.
"Недостаток боеприпасов в России (усиленный этими логистическими проблемами), вероятно, является одним из главных факторов, который сейчас ограничивает потенциал России по восстановлению эффективных, широкомасштабных наземных наступательных операций", - утверждает британская разведка.