В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласиться на условия по переговорам, которые выставил президента США Джо Байдена. Россия не готова заканчивать войну против Украины, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"То есть, фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал" , - отметил Песков.

Спикер Кремля заявил, что РФ не согласится на такие условия, а так называемая "спецоперация" будет продолжаться.

"Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения" , - сказав он.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что согласится на переговоры с Владимиром Путиным, если он закончит войну против Украины.