Украинским посольствам в странах пришли посылки с глазами животных

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно пришли пакеты, которые содержали глаза животных, сообщает Деловая столица.

По словам политика, свертки были пропитаны жидкостью, похожей на кровь, и имели соответствующий запах. Кроме того, в самих посылках находились глаза животных.

"Вход в посольство посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило из территории одной европейской страны" , – отметил Николенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что есть основания считать это хорошо спланированной кампанией террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать.

"Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины" , — подчеркнул он.

Ранее в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого один сотрудник получил ранения.

Позже стало известно, что почтовая отправка была адресована послу Сергею Погорельцеву, а более серьезных последствий взрыва удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям украинцев из персонала дипучреждения.

Позже схожий пакет был доставлен в оружейную компанию Instalaza, которая поставляет вооружение Украине.

Письма с пиротехническим материалом также получили премьер-министр Испании, Министерство обороны, база ВВС и посольство США.