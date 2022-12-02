В Германии скандал из-за нехватки боеприпасов: при чем здесь Украина

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт оказалась под сильнейшим давлением. В правительстве критикуют министра из-за нехватки боеприпасов в Бундесвере.﻿ Об этом, со ссылкой на Politico, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Кристине Ламбрехт, являющаяся представителем Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, столкнулся с критикой из-за медленного развертывания расходов на оборону, несмотря на совершенно новый специальный фонд вооружения в 100 миллиардов евро. Недовольство обострилось после того, как выяснилось, она не смогла быстро закупить новые необходимые боеприпасы для ВС Германии" , - пишет издание.

Как отмечают СМИ, учитывая, что о нехватке боеприпасов было известно еще с момента вступления Ламбрехт в должность в декабре прошлого года, эта ситуация только ухудшилась.

Поскольку, как пишет Politico, Германия передала Украине такое оружие как Panzerhaubitze 2000 и соответствующие боеприпасы. Теперь становится непонятным, как в дальнейшем будут обеспечиваться переданные гаубицы Украине.

Вместе с тем, СМИ сообщают, что для некоторых систем оружия у Германии может остаться боеприпасов всего на несколько часов боя, если начнется война.

Поэтому, пытаясь устранить критические недостатки в последний момент, Ламбрехт написала министру финансов Германии Кристиану Линднеру, призывая его "немедленно выделить значительные суммы бюджетных средств для закупки новых боеприпасов".

Однако Линднер, являющийся членом либеральной Свободной демократической партии (FDP), отклонил эту просьбу в четверг в пикантном письме, которое оказалось в распоряжении СМИ, и прислал от его имени госсекретаря Штеффен Заэбиш, который предложил Ламбрехт "сначала сделать свое домашнее задание, прежде чем просить о финансовой помощи".

Резкая критика Ламбрехт поступила также от "Зеленых", другого партнера Шольца по коалиции.

Так, представитель партии по обороне Сара Нанни и представитель по бюджету Себастьян Шефер выпустили в четверг совместный прес-релиз, в котором говорится о том, что Германия далека от достижения целей НАТО по боеприпасам.

"Непонятно, почему боеприпасы не были в списке задач Министерства обороны как минимум после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля" , - заявили законодатели.

Шольц пытался защитить Ламбрехт, заявив журналистам, что она "очень отдана делу устранения недостатков в запасах боеприпасов Бундесвера".