OSINT: У ЧФ РФ есть 14 судов, способных нести ракеты "Калибр"
Американский OSINT-исследователь Open Source Intelligence Андерсон отмечает, что по состоянию на 1 декабря 13 из 14 судов Черноморского флота РФ, с которых возможны пуски крылатых ракет большой дальности, не находились в море, а были в порту, сообщает Украинская правда.
По данным исследователя, у ЧФ РФ есть 14 кораблей/подводных лодок, способных осуществлять пуски крылатых ракет большой дальности: 2 корабля – класса "Григорович", 4 – Буян-М, 4 – патрульных корабля проекта 22160, 4 – подводных лодки проекта 877 "Палтус".
Спутниковые снимки свидетельствуют, что 1 декабря в порту находились: 2 из 2 фрегатов типа "Григорович", 3 из 4 "Буян-М", 4 из 4 патрульных корабля (1 из которых закреплен на канале уже более трех недель), 4 из 4 улучшенных субмарины (не 100%, поскольку 1 может быть подводной лодкой "Алроса").
Кроме того, по данным MT Anderson, в Средиземном море, в порту Тартус (Сирия) на 1 декабря находились: адмирал Касатонов (класс "Горшков"), Орехово-Зуево (Буян-М), корабли SPARTA.