В Херсонской ОГА рассказали о ситуации с электричеством в городе
В городе Херсон по состоянию на середину дня 2 декабря подача электроэнергии восстановлена на 75%, что на 10% больше, чем в предыдущий день, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.
"75% Херсона – со светом. На данный час (15:05) электроснабжение восстановлено для более 100 тысяч бытовых потребителей... И это только через 3 недели после деоккупации города, в котором россияне практически уничтожили энергетическую инфраструктуру".
С электроснабжением в Херсоне уже:
- Центральная часть города – 95%;
- Таврический и Северный микрорайоны – 70%;
- Шуменский микрорайон – 96%;
- Текстильный микрорайон – 73%;
- микрорайон Жилпоселок – 89%;
- микрорайон Остров – 60%;
- микрорайон ХБК – 65%.
Также на 67% свет восстановлен в Камышанах и Приозерном. С электроснабжением – 2797 абонентов.
Для восстановления света на Херсонщине работают 32 бригады – это 172 рабочих и 61 единица техники. На 1 декабря со светом были около 65% бытовых потребителей в Херсоне.
Кроме того, за 1 декабря было восстановлено 9 базовых станций мобильной связи в Херсоне: специалисты Vodafone и Киевстар восстановили работу еще 8 базовых станций в Херсоне, а lifecell возобновил работу 1 станции в селе Таврическое Херсонского района.
В целом операторы мобильной связи уже возобновили работу 78 базовых и 3 передвижных станций на освобожденной части Херсонской области.
В Херсоне возобновил работу "МТБ Банк". Отделение работает в городе по адресу: ул. Александровская, 1.
Также продолжается поэтапное восстановление газоснабжения в Большой Александровке, Малой Александровке, Новодмитровке и Высокополье. В целом газ восстановлен в 50 населенных пунктах из 86, которые имеют централизованное газоснабжение.
Продолжаются работы по расчистке дорог на Херсонщине. 1 декабря специалистам удалось расчистить 163 километра дорог государственного значения и 260 километров – местного.
Взрывотехники Нацполиции обследовали более 11 гектаров территорий, изъяли 99 взрывоопасных предметов. Пиротехники ГСЧС обследовали более 25 гектаров территорий, изъяли и обезвредили – 169 взрывоопасных предметов.
Благотворительный фонд "Херсон – это Украина" и "Save ua" доставили в Херсонскую областную инфекционную больницу имени Горбачевского зарядную станцию.
В "Пункте несокрушимости", что в Херсоне на площади Свободы, врач-терапевт проводит консультации и выдает медикаменты жителям.