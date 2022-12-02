ЕС выделяет более 530 млн евро на трансграничное сотрудничество с Украиной и Молдовой

Европейская комиссия одобрила четыре новые программы с участием 10 государств-членов, Украины и Молдовы на сумму 533 млн евро финансирования ЕС в 2021-2027 годах для содействия трансграничному и транснациональному сотрудничеству, стимулирования "зеленого" перехода и поддержки здравоохранения и образования, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении ЕК.

Эти программы получат усиленное финансирование на фоне мартовского решения Комиссии приостановить сотрудничество с Россией и Беларусью после вторжения РФ в Украину и передать 26,2 млн евро, сначала выделенных этим двум странам, на усиление сотрудничества с Украиной и Молдовой.

215 млн евро будут предоставлены на транснациональное сотрудничество в Дунайском регионе для инноваций и возобновляемых источников энергии, улучшения управления водными ресурсами и сохранения биоразнообразия с помощью экологических коридоров.

187 миллионов евро выделят на трансграничное сотрудничество между Польшей и Украиной в сфере охраны природы, здравоохранения и управления границами Программа будет способствовать укреплению региональных учреждений здравоохранения, улучшению доступа к специализированной и экстренной медицинской помощи, а также поддержке долгосрочного медицинского обслуживания.

54 млн евро пойдет на трансграничное сотрудничество между Румынией и Украиной для улучшения образования, здравоохранения и сохранения природы

77 млн евро - на трансграничное сотрудничество между Румынией и Молдовой для улучшения образования, здравоохранения и сохранения природы.

Программа "Interreg" является одним из ключевых инструментов ЕС по поддержке трансграничного сотрудничества. Она решает общие проблемы в таких сферах, как здравоохранение, окружающая среда, научные исследования, образование, транспорт и устойчивая энергетика.

Новые программы сотрудничества Interreg NEXT на 2021-2027 годы сосредоточены на сотрудничестве между ЕС и странами-партнерами вдоль внешних границ ЕС.