Болгария объявила, какое оружие передаст Украине

Министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов объявил в пятницу, что Киев получит от Софии "стрелковое оружие и некоторые боеприпасы" в рамках военной помощи, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание БГНЕС.

"На основе решения парламента, которое было принято, мы окажем помощь Украине. Но танки - нет, я думаю, что речь шла о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах. Мы помогаем именно тем, чем можем себе позволить помочь на данный момент, чтобы болгарские граждане не волновались" , - сказал Стоянов.

Болгарский министр добавил, что военная помощь Украине не повлияет на боеспособность армии Болгарии.

Ранее министерство обороны Болгарии сообщило, что провело консультации с Украиной относительно типа и объемов военной помощи, и внесло на рассмотрение правительства предложение о предоставлении военной и военно-технической поддержки Украине, а также участия в миссии Европейского Союза по тренировке украинских военных EUMAM UA.

На основе этого правительство предложило парламенту одобрить предоставление Украине определенной номенклатуры оружия, участие болгарских военнослужащих в миссии EUMAM на территории Бельгии, Польши и Германии, а также подготовку украинских боевых медиков на болгарской территории.

Напомним, 3 ноября Национальная ассамблея (парламент) Болгарии поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

Хотя Болгария и Венгрия непосредственно не поставляют Украине оружие, военные заводы Болгарии получают огромные прибыли от продажи оружия, которое использует украинская армия в войне против России.