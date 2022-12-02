ОП: В Украине уже обустроено более 5 200 "пунктов несокрушимости"

По состоянию на 2 декабря в Украине уже функционируют 5 248 "пунктов несокрушимости", в том числе 4098 пунктов обустроены силами ОВА в сотрудничестве с громадами, функционирование еще 1028 обеспечено силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в видеообращении к украинцам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

Представитель ОПУ сообщил, что за последние 2 недели "пунктами несокрушимости" уже воспользовались 100 тысяч человек. Каждый пункт обустроен генераторами. Здесь любой желающий сможет не только выпить горячего чая и согреться, но и подзарядить телефон, чтобы выйти на связь с родными.

Тимошенко также рассказал о ситуации в регионах, где в результате вооруженной агрессии РФ за минувшие сутки, 1 декабря, погибли трое гражданских, еще 16 человек получили ранения. Так, по данным областных военных администраций, в Днепропетровской области ранен один человек, в Донецкой — шесть, в Харьковской — двое раненых. В Херсонской — трое погибших и семь раненых.

Замглавы ОПУ сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте Запорожья в результате российского ракетного удара, который пожарным удалось ликвидировать только под утро.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли сельсовет села Заречное Запорожской области.

"Половина помещения разрушена. На домах рядом выбиты окна. Пострадавших, к счастью, нет. Также российские военные за сутки обстреляли 42 раза Херсон и область. В Херсоне террористы попали в жилые кварталы города, в частные и многоквартирные дома, из-за чего три человека погибли, семь ранены" , — сказал Тимошенко.

Он также рассказал об эвакуации с территорий активных боевых действий: "Со 2 августа эвакуировано — 317 853 человека: из них 76 023 — дети, 8 010 — лица с инвалидностью".