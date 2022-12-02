СМИ: Черноморский флот РФ уже потерял 15% своего боевого состава

​​Черноморский флот РФ потерял в войне с Украиной 15% своего боевого состава, сообщает Проект, сообщает Новое время.

В материале говорится, что к началу полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми. С учетом патрульных катеров в составе флота были 74 боевые единицы.

Журналисты подсчитали, ссылаясь на данные из открытых источников, что сообщалось о как минимум 12 кораблях и катерах, которые были потоплены или сильно повреждены.

9 ноября военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ заявил о небоеспособности 70% Черноморского флота РФ.

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

Украинская разведка сообщала, что семьи моряков с крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.