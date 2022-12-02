ОП: Для переселенцев обустроено 1,3 миллиона мест, 89% уже заняты

На территории 15 областей Украины обустроено более 1,3 миллиона мест для проживания внутренне перемещенных лиц, из которых 89% уже заняты, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в видеообращении.

"По состоянию на сейчас на территории 15 областей Украины по инициативе областных военных администраций обустроено более 1 миллиона 300 тысяч мест для проживания временно перемещенных лиц, из которых 89% заняты.

Наибольшее количество занятых мест – в Винницкой, Полтавской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Наибольшее количество свободных мест для длительного пребывания по состоянию на сейчас есть в Ровенской, Закарпатской, Одесской, Житомирской, Полтавской и Волынской областях".

Тимошенко отметил, что со 2 августа по настоящее время с территорий активных боевых действий было эвакуировано 317 853 человека, из них 76 023 ребенка.

Замруководителя ОП также сообщил, что сейчас в Украине обустроено 5248 "Пунктов несокрушимости", за последние две недели ими воспользовались 100 тысяч человек.