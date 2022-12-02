Резников: Испания передала Украине первые ЗРК Hawk

Правительство Испании передало Украине первые зенитно-ракетные комплексы Hawk ("Ястреб"), сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, чьи слова передает в Telegram министерство.

"Принимал в Одессе Министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная помощь и помощь в сфере безопасности будет продолжаться.

В Испании будут тренировать больше наших бойцов.

Испания уже предоставила наши первые Hawk".

ЗРК Hawk разработан в США, он имеет среднюю дальность поражения и служит для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях - еще и для перехвата ракет.

По информации воздушного командования "Центр", западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели "Ястребом" в 85%.