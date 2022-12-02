Шмыгаль: Кабмин объединил два министерства, их возглавит Кубраков

Кабинет министров в пятницу, 2 декабря, решил объединить Министерство инфраструктуры и Министерство развития громад и территорий, сообщает Новое время.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По словам премьера, такое решение позволит «более эффективно планировать и реализовывать процесс восстановления». Он подчеркнул, что в следующем году Украине нужно 17 млрд долларов на программу экстренного восстановления.

"Правительство находится на постоянном контакте с партнерами, чтобы привлечь эти средства, и новый вице-премьер-министр Александр Кубраков будет консолидировать эту работу" , — написал глава правительства.

1 декабря Верховная Рада назначила Александра Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития. 30 ноября в парламент поступило его заявление об отставке с должности министра инфраструктуры.

3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий. Кабинет министров назначил его главой правления НАК Нафтогаз.