СБУ показала результаты обысков епархий УПЦ МП в трех областях

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные операции в епархиях УПЦ МП, которые находятся в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На территории епархий нашли склады с пророссийской литературой, нацистскую символику, «учение о сатанизме» и тексты молитв при московском патриархе Кирилле.

Кроме того, в Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья нашли символику запрещенной партии ОПЗЖ и брошюры, восхваляющие российских оккупантов. Также там хранились пропагандистские книги российских авторов, которые оправдывают войну России против Украины и призывают присоединяться к рядам оккупантов.

Литература, которую нашли спецслужбы / Фото: СБУ

На территории Ровенско-Острожской епархии нашли скрытые белорусские наличные деньги и брошюры с призывами к заключению мира с «братским русским народом», прославление «русской земли» и «русских солдат». Их написали авторы из Беларуси и России.

В Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух скитах на Житомирщине обнаружили людей, которые находятся на связи с россиянами. Сотрудники СБУ изучают эти контакты.

Все изъятые материалы были направлены на экспертизу.

Нацистская символика / Фото: СБУ

В Украине хотят запретить УПЦ Московского патриархата, поскольку эта религиозная организация нарушает права и свободы украинцев, сотрудничая со страной-агрессором Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

1 декабря Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.