Гросси заявил, что МАГАТЭ увеличит свое присутствие на украинских АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство увеличит присутствие международных экспертов на украинских атомных электростанциях в ближайшее время, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"МАГАТЭ увеличит свое присутствие на Южноукраинской, Чернобыльской, Ровенской и Хмельницкой АЭС" , — говорится в сообщении.

Также, по словам Гросси, на этой неделе группа экспертов впервые находилась на Южноукраинской АЭС и проводили инспекцию в течение нескольких дней, чтобы лучше понять ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью, а также потребности станции.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что целью МАГАТЭ является остановить обстрел Запорожской АЭС, а не устанавливать, кто это делает.