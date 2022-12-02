Столтенберг не исключает, что война в Украине может завершиться переговорами

Война России против Украины может закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами, однако Запад должен продолжать поддерживать Киев, сообщает Новое время.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Он подчеркнул, что ситуация за столом переговоров будет зависеть от ситуации на поле боя.

"Большинство войн заканчиваются за переговорным столом, и в этой, вероятно, будет так же. Однако мы понимаем: то, что будет происходить за этим столом, неразрывно связано с положением на поле боя" , — сказал он.

По его словам, поддержка Украины — это единственный путь, который может обеспечить дипломатический результат, гарантирующий победу Украины.

"Чем больше мы хотим мира, тем сильнее мы должны помогать" , — добавил Столтенберг.

Ранее генсек говорил, что не видит свидетельств того, что Россия хочет вести переговоры с благими намерениями.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российский диктатор Владимир Путин может рационально вести переговоры о прекращении войны России против Украины.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».