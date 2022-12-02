Данилов: Разведка пока не видит угрозы наступления со стороны Беларуси

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что разведка пока не видит угрозы повторного наступления со стороны Беларуси, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

Разведывательные органы Украины в настоящее время не видят угрозы наступления со стороны Беларуси, но сектор безопасности и обороны готов «к любому развитию событий», сообщил Данилов.

Он добавил, что Беларусь оккупирована РФ, и все, что происходит на ее территории, «не зависит от людей, считающих себя руководителями этой страны».

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале перед полномасштабным вторжения России в Украину.