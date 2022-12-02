РФ настроена продолжать убивать украинцев - США о готовности Путина к переговорам

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил на брифинге в пятницу, что Россия не проявляет никаких признаков готовности завершить развязанную ею войну в Украине путем переговоров, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает USA Today.

Ранее в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения интересов России", но Москва отвергает условие вывода войск из Украины.

"Я бы с осторожностью относился ко всему, что исходит из Кремля, когда речь идет о подобных заявлениях. Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов сесть за стол переговоров и закончить эту войну" , - подчеркнул Кирби.

Он сказал, что наиболее заметным действием, которым Путин мог бы показать настроенность к переговорам, был бы вывод российских войск из Украины и прекращение обстрелов украинской инфраструктуры.

"Действия говорят громче, чем слова. А их (России) действия свидетельствуют о мрачной решимости россиян продолжать убивать украинцев" , - подчеркнул представитель Белого дома.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что пока не намерен говорить с российским визави Владимиром Путиным, но готов это сделать, если тот действительно проявит заинтересованность в прекращении развязанной им войны в Украине, а именно - если выведет войска из Украины.