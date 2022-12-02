Зеленский вручил награды освобожденным из российского плена

Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с украинскими защитниками и защитницами, которые были освобождены из российского плена, и вручил государственные награды, сообщает Украинская правда.

Об этом ообщает сайт президента.

Зеленский напомнил, что за время полномасштабного вторжения РФ удалось освободить из российского плена 1331 украинца.

Президент также отметил важность распространения историй украинцев, которые пережили российский плен, а также тех, кого до сих пор удерживает РФ. По его убеждению, важно рассказывать обществу об их стойкости, героизме и несокрушимости.