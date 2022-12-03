В США допускают, что Китай может начать войну против Тайваня

США допускают, что Китай может начать войну против Тайваня, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, которую цитирует издание Swissinfo.

"Война между Китаем и Тайванем потенциально возможна. Такое может произойти, потому что лидер КНР Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль над Китаем после последнего партийного съезда".

Шерман добавила, что США помогают Тайваню, чтобы у него были средства самозащиты, а также направляют усилия на сдерживание Китая.