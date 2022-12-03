Подоляк спрогнозировал, когда будет новый массированный удар

Россия несколько изменила тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Она может прибегнуть к новой атаке, когда ударят морозы до -10 градусов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

По его словам, враг намерен "жестко заморозить украинцев", поэтому открыто ждет такой возможности, поскольку "основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а на отопление".

"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась - они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась там до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине" , - предполагает Подоляк.

Он отметил, что план России "совершенно людоедский".

Напомним, после предупреждений о "тяжелой неделе", поскольку РФ может нанести массированный ракетный удар. В ГУР МО заявили, что враг ведет сбор и анализ разведданных для потенциальной атаки, поэтому этим могут объясняться "опоздания" в планах оккупантов.

В свою очередь в СНБО призвали украинцев "не жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей", потому что власть непременно предупредит в случае опасности.

Добавим, что в Черном море сейчас находятся 4 российских корабля-носителя "Калибров", поэтому оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.