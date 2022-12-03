Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине

За минувшие сутки в Украине ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 90600 своих военных, сообщает Новое время.

Согласно данным Генштаба по состоянию на субботу, 3 декабря, потери РФ в Украине составили:

личного состава — около 90600 (+510) человек ликвидировано,

танков — 2917 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 5886 (+3) ед,

артиллерийских систем — 1906 (+1) ед,

РСЗО — 395 (+0) ед,

средства ПВО — 210 (+0) ед,

самолетов — 280 (+0) ед,

вертолетов — 263 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1572 (+8),

крылатые ракеты — 531 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4472 (+8) ед,

специальная техника — 163 (+0).

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов: 16970.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что потери России в войне против Украины составляют около 200 тысяч военных.