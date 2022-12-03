На Херсонщине начали трехдневную эвакуацию людей с левого берега Днепра

С 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинцев, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Херсонская ОГА.

"Эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории. Поэтому в указанный период будет снят запрет выхода на воду, но только в светлое время суток.

Речные переходы будут разрешены на участке Речной вокзал. На других участках реки разрешения на переправу в названые даты не будет.

В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале, как единственном разрешенном месте.

Во время эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины".

Власти не сообщают, есть ли договоренность с оккупантами, и как те будут реагировать на эвакуацию.