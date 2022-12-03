ДТЭК: В Киеве, Одессе и Днепре происходят экстренные отключения света

В субботу, 3 декабря, в Киеве, Днепре и Одессе применили экстренные отключения электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Соответственно графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не работают.

В компании добавляют, что их энергетики вместе со специалистами "Укрэнерго" и другими экстренными службами делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Узнать оперативную информацию об изменении ситуации можно узнать на сайтах ДТЭК Киевских, Одесских и Днепровских электросетей.

Напомним:

Руководители облэнерго будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.