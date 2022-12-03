У Зеленского прокомментировали потолок цен на российскую нефть

Страны ЕС и G7 согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Хотя нужно было снизить до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака.

"G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ограничение цены на поставляемую морским транспортом нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно было бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику врага" , - написал Ермак.

Потолок цен на нефть

Напомним, вчера, 2 декабря Европейский Союз согласовал установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Впоследствии об этом договорились страны G7 и Австралия.

Эти ограничения вступают в силу уже с 5 декабря.

Как впоследствии прокомментировали это решение в Эстонии, согласно оценке экспертов, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов за баррель. Однако сейчас достигнут "лучший из возможных на сегодняшний день компромиссов".