Служба безопасности Украины установила еще пятерых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Разоблачены инициаторы псевдозакона относительно «присоединения» Луганской области к РФ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

По данным правоохранителей, в сентябре злоумышленники инициировали голосование за псевдозакон и после этого обратились к главарю террористам Леониду Пасечнику. « подписание незаконного документа».

Известно, что среди фигурантов родственник мэра Луганска, который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления.

Также следствие установило, что все пятеро злоумышленников после 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной «администрацией» и за это они получили так называемые «мандаты» в «народном совете ЛНР».

"Находясь на должностях, мужчины способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, которые участвовали в боевых действиях против украинских войск" , — отмечают в СБУ.

После полномасштабной войны коллаборанты принялись за организацию фейкового плебисцита. Кроме принятия незаконных «актов», они активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали «проголосовать» за вхождение региона в состав РФ.

Как отмечается, коллаборанты ездили по «избирательным округам», где лично агитировали местных жителей сделать свой «выбор» в пользу страны-агрессора.

"В организации псевдореферендума им „помогали“ кураторы — представители путинской партии Единая Россия и кремлевские пиар-технологи" , — добавляют в СБУ.

Так, по информации правоохранителей, речь идет о таких лицах: Руслан Марданов, Павел Пилавов, Роман Лысенко, Владимир Поляков, Иван Санаев.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 2 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Известно, что злоумышленники прячутся на временно оккупированной территории Луганской области, но СБУ уже установила места их пребывания.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Он также признал ничтожными так называемые указы Путина об аннексии украинских территорий.