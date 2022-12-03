Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH 2000
Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 года, сообщает Новое время.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Еще две гаубицы PzH 2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами", – написал он.
Ранее сообщалось, что немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000 активно используются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте.
15 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Германия решила создать в Словакии центр технического обслуживания по ремонту военной техники, которая была передана Украине для борьбы с войсками РФ.