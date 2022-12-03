Левада-Центр: Войну против Украины поддерживают 74% жителей России

Поддержка войны против Украины среди жителей России с февраля 2022 практически не изменилась, однако, начиная с октября, 44% хотели бы мирных переговоров, сообщает Новое время.

Об этом говорится в данных соцопроса Левада-Центр.

В конце ноября 74% поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине, не поддерживают — 20%.

Фото: Левада-Центр

В ноябре несколько возросло количество поклонников продолжения «военных действий в Украине»: если в октябре за это высказывались 36% респондентов, то в ноябре – 41%. Однако относительное большинство опрошенных (53%) поддерживает переход к мирным переговорам (в октябре – 57%).

Фото: Левада-Центр

При этом в сентябре хотели мирных переговоров 48% жителей России, в августе – 44%. В августе вопрос ставился в несколько иной формулировке.

Фото: Левада-Центр

Опрос Левада-центра проведен 24 - 30 ноября 2022 среди 1601 человек. Исследование проводится дома у респондента путём личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.

Ранее Meduza со ссылкой на результаты закрытого опроса Кремля сообщала, что за мирные переговоры с Украиной выступает около 55% россиян, а за продолжение войны – 25%.