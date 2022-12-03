В Кремле заявили о планах Путина посетить оккупированный Донбасс
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского президента Владимира Путина "со временем" приехать на оккупированные территории, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Песков журналистам, которого цитирует ТАСС.
"Путин со временем посетит Донбасс", - сообщил Песков.
Кремль не сообщил никаких подробностей или дат.
Также Песков говорит, якобы в РФ "мобилизация завершена", а никакой дополнительной информации российские власти сообщать не будут.