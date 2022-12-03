В Кремле заявили о планах Путина посетить оккупированный Донбасс

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского президента Владимира Путина "со временем" приехать на оккупированные территории, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Песков журналистам, которого цитирует ТАСС.

"Путин со временем посетит Донбасс", - сообщил Песков.



Кремль не сообщил никаких подробностей или дат.

Также Песков говорит, якобы в РФ "мобилизация завершена", а никакой дополнительной информации российские власти сообщать не будут.