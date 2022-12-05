ISW: От чего будет зависеть успех ВСУ на поле боя зимой

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что способность Украины сохранить преимущество и продолжить оперативные успехи зависит от того, продолжат ли Силы обороны последовательные операции зимой, сообщает Украинская правда.

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить недавние успехи на поле боя и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя.

Однако американская разведка прогнозирует, что "темпы войны в Украине замедлятся в течение зимы".

Как отмечают эксперты института, способность Украины удерживать военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.

Также предполагают, что ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшего грунта для облегчения продвижения по сравнению с движением по грязи, присущей осенним месяцам.

Основные выводы експертов ISW: