Ситуация на фронте к утру 5 декабря: информация Генштаба

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах семи населенных пунктов Луганской и Донецкой областей﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

По данным ведомства, за прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из разнокалиберной артиллерии со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка, Стрелка, Старица, Бугроватка, Огурцово, Волчанск, Бочково, Малая Волчья, Двуречная, Тавильжанка и Богдановское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Площадка в Луганской области и Ямполевка и Андреевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Опытное, Курдюмовка, Железное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Весе, Красное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Нескучное, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка, Новоданиловка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более двадцати населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты не прекращают огневого террора гражданского населения города Херсона.

По информации Генштаба, в Скадовском районе Херсонской области противник усилил административно-полицейский режим и ввел комендантский час. Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населённых пунктах разрешено только днем.

Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.