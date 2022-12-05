Макрон: Я всегда поддерживаю прямой контакт с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Украинская правда.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера" , - сказал Макрон.

В то же время он подчеркнул, что Европа и США должны продолжать поддержку Украины.

"Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, создав много - дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка - это усталость от войны и усталость от санкций" , - сказал Макрон.

Французский президент также подчеркнул, что не видит военного варианта завершения войны.