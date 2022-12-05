Макрон: Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российского лидера Владимира Путина необходимо преследовать за военные преступления, совершенные в Украине.﻿ Об этом он заявил в интервью CBS News, сообщает Европейская правда.

Макрон заявил, что ракетные российские удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением.

"Это - военное преступление" , - сказал он.

На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил: "Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов... Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ - да".

В то же время Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с Путиным.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера" , - сказал Макрон.

В то же время он подчеркнул, что Европа и США должны продолжать поддержку Украины.

"Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, создав много - дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка - это усталость от войны и усталость от санкций" , - сказал Макрон.

Французский президент также подчеркнул, что не видит военного варианта завершения войны.