Skoda готовит сразу три новых электрокара

Skoda ускоряет темпы электрификации на фоне падения продаж. Выпуск следующих трех электромобилей марка перенесла с 2030 на 2026 год и направила на это дополнительные 2,45 млрд евро, сообщает Автоцентр.

Ожидается, что это будут кроссовер, известный под названием Elroq, большой кроссовер на базе концепта Vision 7S и компактный городской кроссовер, созданный совместно с Cupra Urban Rebel. Первый появится на рынке в 2024 году, два других — в 2026 году. Также компания готовит электрические альтернативы седану Octavia и супермини Fabia, но раньше 2026 года они не появится.

Как сказал генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер, на данный момент самой большой проблемой является стоимость производства аккумуляторных автомобилей, особенно если это модель размера Fabia. Этим и объясняется задержка в несколько лет. В недавнем интервью немецкой газете Handelsblatt он сказал, что к 2026 году компания потратит на электромобили 5,6 млрд евро. Хотя изначально на это направление планировалось потратить 3,1 млрд евро.

В настоящее время единственный электромобиль на рынке с шильдиком Skoda — кроссовер Enyaq iV, который также доступен в кузове купе. Первый электромобиль марки — супермини Citigo-e iV — сняли с продажи вскоре после запуска в 2020 году.

Как сообщалось ранее, после выхода на рынок полностью электрической Skoda Octavia, версии с ДВС останутся в строю. Предполагается, что топливные и электрические модификации будут сосуществовать до 2035 года. В Skoda предполагают, что к 2030 году на электромобили будет приходиться от 50 до 70% от общих продаж марки.

По словам Томаса Шефера нынешнего генерального директора Volkswagen и бывшего руководителя Skoda, к 2026 году разработают 10 новых электромобилей. В их числе, как рестайлинговые версии уже существующих моделей, так и совершенно новые продукты.