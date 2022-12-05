SIPRI: Продажи оружия в мире растут седьмой год подряд

Согласно данным, обнародованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), продажи оружия и спрос на военные услуги растут 7-й год подряд: 100 крупнейших компаний отрасли в 2021 году достигли показателя 592 миллиардов долларов США, что на 1,9 процента больше по сравнению с 2020 годом.

Однако, хотя темпы роста в 2020-21 годах были выше, чем в 2019-20 годах (1,1 процента), они все же были ниже среднего показателя за 4 года до пандемии Covid-19 (3,7 процента).

По мнению экспертов, вторжение России в Украину в феврале 2022 года добавило проблем в цепочках поставок, в том числе и потому, что Россия является основным поставщиком сырья, используемого в производстве оружия.

Это может помешать текущим усилиям Соединенных Штатов и Европы по укреплению своих вооруженных сил и пополнению их запасов после отправки в Украину боеприпасов и другого оборудования на миллиарды долларов.

Хотя отчеты указывают на то, что российские компании увеличивают производство из-за войны, у них возникли трудности с доступом к полупроводникам. На них также влияют санкции, связанные с войной.

Американские компании доминируют в топ-100. В частности, продажи оружия 40 американских компаний, вошедших в рейтинг, в 2021 году составили 299 миллиардов долларов.

Северная Америка стала единственным регионом, где наблюдалось падение продаж оружия по сравнению с 2020 годом.

Эксперты отмечают, что, начиная с 2018 года, пять крупнейших компаний, входящих в топ-100, находятся в США.

В прошлом году в Европе было 27 компаний из топ-100. Их совокупные продажи вооружений выросли на 4,2 процента по сравнению с 2020 годом, достигнув 123 миллиардов долларов.

Совокупный объем продаж оружия 21 компании из Азии и Океании, которые вошли в рейтинг, в 2021 году достиг 136 миллиардов долларов США, что на 5,8 процента больше, чем в 2020 году.

В то же время 8 китайских оружейных компаний, вошедших в список, продали вооружений на 109 миллиардов долларов США, что на 6,3 процента больше.

Общий объем продаж оружия четырех южнокорейских компаний, входящих в мировой рейтинг, вырос на 3,6% по сравнению с 2020 годом и достиг $7,2 млрд.

В частности, на 7,6% выросли продажи компаний Hanwha и Aerospace. Ожидается, что продажи оружия Hanwha значительно вырастут в ближайшие годы после подписания крупного соглашения с Польшей после российского вторжения в Украину.

В топ-100 входят также 6 российских компаний. Их продажи вооружений составили 17,8 миллиарда долларов - это лишь на 0,4 процента больше, чем в 2020 году.