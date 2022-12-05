Разведка Британии: Авиация РФ продолжит атаки на низком уровне

Британская разведка считает, что российские ВВС из-за плохой погоды зимой и нескольких других проблем будут сохранять низкий уровень наземных атак по украинским силам.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в понедельник, сообщает Европейская правда.

В сводке отмечается, что в последние месяцы количество вылетов российских тактических боевых самолетов над Украиной значительно сократилось. Сегодня российские самолеты, вероятно, совершают десятки вылетов в день, тогда как в марте 2022 их количество достигало 300 в день.

"Россия потеряла уже более 60 самолетов в ходе конфликта, включая, вероятно, дополнительные истребитель-бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25 на прошлой неделе.

Сокращение количества вылетов, вероятно, является результатом продолжающейся высокой угрозы со стороны украинских сил ПВО, ограничения количества летных часов, доступных для российских самолетов, и ухудшения погоды" , - говорится в обзоре.

Поскольку российская тактика наземных атак преимущественно зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут сохранять низкий уровень наземных атак в условиях плохой зимней погоды, считают британские разведчики.