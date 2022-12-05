В ноябре РФ недополучила 90 млрд руб нефтегазовых доходов

В ноябре бюджет России недополучил 90,2 млрд рублей нефтегазовых доходов относительно ожиданий Минфина.﻿ Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на заявление Минфина РФ, сообщает Экономическая правда.

При этом в декабре российский Минфин прогнозирует приток дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в размере 176,1 млрд рублей - в связи с тем, что нефть на рынке дороже, чем было заложено в базовый уровень.

Как прогнозируют в Минфине РФ, таким образом совокупный за два месяца объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 85,9 млрд рублей.

При этом в 2022 году в РФ "временно приостановлено" бюджетное правило, которое регулировало использование дополнительных доходов федерального бюджета от продажи нефти и газа, поэтому покупок иностранной валюты и золота за счет этих денег не будет.

В Минфине РФ заявляют, что в ноябре Россия получила всего 866,4 млрд рублей нефтегазовых доходов - это на 32% меньше, чем было в октябре (1281,7 млрд рублей).

В октябре объем поступлений от продажи энергоресурсов был наибольшим по меньшей мере с января 2021 года, свидетельствуют статистика министерства.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре обвалился почти вчетверо относительно октября: 108,9 млрд рублей против 435,1 млрд рублей.