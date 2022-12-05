Воздушная тревога: Взрывы в Запорожье, на Киевщине и Николаевщине

СМИ и местные власти пишут﻿ о взрывах в некоторых регионах после первой волны российских ракет 5 декабря.

Так, сообщается о взрывах в Запорожье. Предварительно сработала система ПВО. Также жители Черкасской области сообщают о "звуках, похожих на взрывы".

Телеграм-каналы, которые отслеживают ракетные атаки, пишут﻿ о работе ПВО в Винницкой, Харьковской, Черкасской, Одесской и Киевской областях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что украинские летчики "творят чудеса", но без подробностей.