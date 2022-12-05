Politico: Пентагон пытается решить проблему производства оружия для ВСУ

Конгрессмены и директора оборонно-промышленных компаний подтвердили, что рассматривают Китай как долгосрочную угрозу. Однако эту проблему отодвинули на второй план из-за необходимости решить другую проблему, появление которой еще год назад никто и представить себе не мог. И это горячая война, которую Россия развязала против Украины. Эта война создала серьезные проблемы как для Пентагона, так и для оборонной промышленности США, пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

«Конфликт высокого уровня потребляет большое количество боеприпасов и оружия. Мы изучаем ограничения цепей обеспечения и пока не нашли решения» , – сказал замминистра обороны США по вопросам финансирования Майк МкКорд.

Пентагон и представители оборонной промышленности говорят, что наконец-то активизировали усилия для замены оружия, которое было передано Украине. Критически важно пополнить истощенные запасы для сдерживания Китая или другого потенциального врага в последующие годы.

«Вопрос очень срочный. Конгресс отправляет миллиарды долларов Департамента обороны, а мы заключаем необходимые контракты, я бы сказал, втрое быстрее, чем обычно» , – сказала Секретарь Армии США Кристин Вормут.

Она отметила недавние сделки о производстве десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые украинская армия использует очень быстро.

«К весне мы будем способны выпускать 20 тысяч снарядов в месяц» , - сказала Вормут, добавив, что для наращивания производства до достаточного уровня понадобится время. США смогут ежемесячно производить 40 тысяч артиллерийских снарядов весной 2025 года.

Politico соглашается, что возобновление работы заводов по производству артиллерии, ракет, снарядов и систем ПВО, переведя их на темпы производства военных, а не мирных времен – это не простая задача.

«Мы тратим много денег на отличные передовые системы, но не инвестируем столько же на боеприпасы, необходимые для поддержания их работы. У нас не было приоритета заполнить военные резервы, которые позволяли бы поддерживать боевые действия в течение длительного времени» , - сказал исполнительный директор компании Raytheon Technologies Грегори Гейс.

Главный закупщик Армии США Даг Буш тоже предупреждает, что отреагировать на вызовы реальной широкомасштабной войны за один день не удастся.

«Люди не видели таких войн достаточно давно. Так что, думаю, мы забыли, что у реальной промышленной мобилизации есть временный аспект, ничего никогда не происходит мгновенно» , - сказал Буш.

МакКорд сказал, что Пентагон пытается преодолеть ограничения, в то время как американские чиновники работают над бюджетными запросами на следующий год. К примеру, он общается с комитетами Конгресса по вопросам обороны о первой закупке боеприпасов путем подписания многоуровневых контрактов. Такие же схемы Департамент обороны США использует в авиационных и военно-морских программах, чтоб сэкономить средства и обеспечить неизменное создание.

Чиновники также рассматривают возможность создания фонда, из которого Пентагон мог бы использовать виды оружия, которые можно быстро передать или продать партнерам, например Тайваню, в случае начала конфликта.

МакКорд пояснил, что пандемия COVID-19 и вторжение России в Украину продемонстрировали, что «мышление в духе «иметь то, что нужно, и когда нужно» – это не ответ». Он добавил, что пока политики настроены скептически и не готовы выписать Пентагону "не заполненный чек". Однако МакКорд надеется, что договориться все же удастся.

Любой новый транш, предназначенный для производства боеприпасов, должен составлять не менее 100 миллионов долларов, чтобы это было эффективно. Но МакКорд также подчеркнул, что суммы должны соответствовать реальным возможностям промышленной базы.

«Что реально сделать в следующие 12 месяцев с промышленной базой рабочей силы и цепями обеспечения, которые существуют сегодня?» – задал вопрос чиновник Пентагона.

Он также напомнил, что администрация Байдена продвигает запрос на выделение 38 млрд. долларов для финансирования помощи Украине. И это хорошо.

«Дополнение, которое сейчас ожидает рассмотрения, содержит пункты об определенном финансировании для расширения возможностей промышленной базы» , - пояснил МакКорд.

Однако другие собеседники Politico сказали, что процесс заключения контрактов слишком медленный и недостаточно жесткий, чтобы промышленность работала в нужном темпе.

Исполнительный директор Textron Systems и бывший закупщик оружия в Пентагоне Эллен Лорд раскритиковала так называемые «угловатые контракты». По ее мнению, лучше заключать долгосрочные соглашения, которые убедили бы компании инвестировать в наращивание мощностей. Лорд также считает, что США должны помочь союзникам наладить собственное производство американского оружия, разделившись инженерными данными.

«Мы должны подумать о наших очень близких союзниках и партнерах. Следует разрушить препятствия в вопросе пакетов таких технических деталей, чтобы позволить Австралии, Канаде и Великобритании начать производство, если они хотят этого. У нас нет товаров потому, что мы их не производим» , – сказала Лорд.

Politico пишет, что американские конгрессмены встревожены аппетитами общества в США, учитывая, что помощь для Украины стоит миллиарды долларов.

«Думаю, мы все были очень поражены украинцами. И нужно их поддерживать как можно дольше. Но я постучала в 80 тысяч дверей. И вопрос Украины появился на выборах в Центральном Мичигане. Люди говорили: «Я поддерживаю их и хочу, чтобы они добились успеха. Но когда мы прекратим отдавать миллиарды долларов и есть ли какой-нибудь конец?». Поэтому я думаю, что избранные чиновники должны четко объяснить, каков план. Кроме того, существует определенный контингент левых и правых, которые готовы порвать с Украиной в Конгрессе» , – сказала член Палаты представителей от Демократической партии и бывший чиновник ЦРУ и Пентагона Элайза Слоткин.

Для принявших участие в форме ветеранов администрации Рейгана все разговоры о том, как победить Россию, казались сюрреалистическими.