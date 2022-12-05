СМИ: В Одессе сообщали о взрывах, в городе проблемы со светом и нет воды
На фоне новой ракетной атаки по Украине со стороны России в Одессе сообщили о взрывах, после которых возникли проблемы со светом. В городе обесточены все насосные станции и резервные линии, отсутствует водоснабжение, сообщает Новое время.
Об этом говорится в Telegram-канале Думска.
"После взрыва в Одессе во многих районах города пропал свет", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что обесточены все насосные станции и резервные линии.
"Поэтому водоснабжение отсутствует везде по нашим потребителям", — сообщает Инфоксводоканал в Telegram.
Отмечается, что после возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется.
В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.
На фоне ракетной атаки сообщается о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.