СМИ: В Одессе сообщали о взрывах, в городе проблемы со светом и нет воды

На фоне новой ракетной атаки по Украине со стороны России в Одессе сообщили о взрывах, после которых возникли проблемы со светом. В городе обесточены все насосные станции и резервные линии, отсутствует водоснабжение, сообщает Новое время.

Об этом говорится в Telegram-канале Думска.

"После взрыва в Одессе во многих районах города пропал свет" , — говорится в сообщении.

Также сообщается, что обесточены все насосные станции и резервные линии.

"Поэтому водоснабжение отсутствует везде по нашим потребителям" , — сообщает Инфоксводоканал в Telegram.

Отмечается, что после возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

На фоне ракетной атаки сообщается о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.