Лавров снова заговорил о риске конфликта между ядерными странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заговорил о риске конфликта между ядерными государствами, заявив, что Запад якобы "взял линию на военную конфронтацию" с РФ, сообщает Европейская правда.

Как пишут российские СМИ, в числе которых РИА Новости. Заявление Лаврова прозвучало в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению ядерного оружия.

"В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями" , - заявил Лавров.

Он посетовал, что на Западе "преднамеренно искажают" предупреждения из Москвы и обвиняют Россию в риторике угроз.

Лавров добавил, что Кремль ориентируется на логику принципов, закрепленных в совместных документах стран ядерной пятерки.