Зеленский: ПВО сбила большинство ракет, энергетики уже восстанавливают свет
Во время очередной волны ракетных атак россиян 5 декабря украинские силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет, после отбоя началось восстановление электроснабжения, сообщает Украинская правда.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 5 декабря.
"Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили, энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!".