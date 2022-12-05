Зеленский: ПВО сбила большинство ракет, энергетики уже восстанавливают свет

Во время очередной волны ракетных атак россиян 5 декабря украинские силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет, после отбоя началось восстановление электроснабжения, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 5 декабря.

"Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили, энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!".