В ГУР оценили запасы высокоточных ракет у России

Запасы высокоточных ракет у России критически низкие, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По словам Юсова, запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного, по многим показателям уже упали до критического уровня. И не так много и не так часто Россия сможет себе позволить еще такие массированные террористические атаки против украинцев.

"Что касается "калибров" и "искандеров", то их запасы намного ниже и критически ниже. И в целом такой массированной тактики, регулярной они уже не могут себе позволить. Другое дело, что это не уменьшает ущерб, поражение украинской инфраструктуры. Это для нас серьезное испытание. Но вместе с помощью международных партнеров Украина выстоит. Задачи, которые перед собой ставят террористы – сломать дух и заставить к капитуляции – они ни к чему не приведут" , — отметил он.

Он также напомнил, что разведка допускала очередную ракетную атаку противника, а все соответствующие органы готовились к атаке.

В то же время Юсов отметил, что ракеты меньшего радиуса действия типа С-300 имеются в достаточном количестве у россиян, поэтому, к сожалению, прифронтовые города — Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы — могут и дальше страдать от действий врага.

Напомним, по состоянию на 16:00 понедельника, пятого декабря, первая волна ракетной атаки российских войск на Украину завершилась. Но, по данным командования Воздушных сил ВСУ, возможны еще несколько волн.