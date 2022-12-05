"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за обесточивания сети
После ракетной атаки РФ 5 декабря все вокзалы работают, но 11 поездов задерживаются, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил в Telegram председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
"Выдыхаем. Все вокзалы работают, все со светом.
По всей стране много обесточенных участков. Нигде не останавливаемся, но 11 поездов задерживаются (более чем на 5 мин). Работаем над возвращением в график", - написал глава УЗ.
В пресс-службе компании в 16:29 заявили о нескольких задержках из-за обесточивания участков:
- №711 Краматорск - Киев (+83 мин);
- №35 Одесса - Перемышль (+73 мин, задерживается на отправление);
- №31 Запорожье - Перемышль (+31 мин, работа пограничников).
Кольцевая электричка в Киеве - четко по расписанию.
Напомним:
Ранее АО "Укрзализныця" сообщала о задержке двух поездов из-за временных обесточений.